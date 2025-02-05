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Ил-76 доставил 150 освобожденных военнослужащих ВС РФ в Москву

Ранее Минобороны сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными.
2025-02-05 23:16:11
© Фото: Минобороны России

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие прибыли в Москву. Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик встретил борт Ил-76 на аэродроме.

Ранее Минобороны России сообщало, что Россия и Украина провели обмен пленными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 150 российских военнослужащих. РФ со своей стороны передала 150 солдат ВСУ.

Военное ведомство публиковало кадры с военнослужащими в автобусах. 

Обмен состоялся в результате переговоров. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сначала российских военных доставили в Белоруссию

Бойцам оказали психологическую и медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Освобожденные пройдут лечение в военных медучреждениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #возвращение #белоруссия #Украина #обмен пленными #оаэ #пленные
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