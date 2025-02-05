Израиль вслед за США вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль покидает Совет ООН по правам человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Х.

«СПЧ ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого одержимо демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», - говорится в сообщении главы МИД.

По словам министра, СПЧ ООН «сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека». Также он обвинил Совет в очевидной дискриминации против Израиля. Он утверждает, что по стране принято более 100 осуждающих резолюций, что составляет более 20% от общего числа принятых Совбезом ООН резолюций.

Накануне США вышли из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По данным Politico, причиной такого решения является невыполнение своего предназначения и использование в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека.