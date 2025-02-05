МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Израиль вслед за США вышел из Совета ООН по правам человека

По словам министра, дискриминация Совета против Израиля очевидна.
Ирина Егорова 2025-02-05 21:18:49
© Фото: IMAGO Peter Hartenfelser Globallookpress

Израиль покидает Совет ООН по правам человека. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в Х.

«СПЧ ООН традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, и вместо этого одержимо демонизирует единственную демократию на Ближнем Востоке — Израиль», - говорится в сообщении главы МИД.  

По словам министра, СПЧ ООН «сосредоточился на нападках на демократическую страну и пропаганде антисемитизма вместо того, чтобы продвигать права человека». Также он обвинил Совет в очевидной дискриминации против Израиля. Он утверждает, что по стране принято более 100 осуждающих резолюций, что составляет более 20% от общего числа принятых Совбезом ООН резолюций.

Накануне США вышли из Совета ООН по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). По данным Politico, причиной такого решения является невыполнение своего предназначения и использование в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека. 

#сша #мид #Израиль #совет по правам человека
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 