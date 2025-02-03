В аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы введены ограничения

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (введены) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 07.44 мск», - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов, сотрудники диспетчерских служб и наземный персонал аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Благополучие пассажиров - главный приоритет, подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью аналогичные меры безопасности предприняли в аэропортах Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска.