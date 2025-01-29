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Расчет БПЛА поразил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения БПЛА каждый день уничтожают объекты и боевиков ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении.
2025-01-29 05:46:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Днепр» выявил опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра и нанес ему огневое поражение. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы наших военнослужащих.

Подразделения БПЛА ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на Каховском направлении. Операторы выявляют и поражают опорные пункты противника.

Расчет работает парой. Первый номер готовит дрон к запуску. Второй в это время производит разведку и находит цель. После запуска FPV-дрона второй номер корректирует его полет для точного наведения на цель. На опубликованных кадрах можно увидеть, как помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по опорнику ВСУ.

С помощью БПЛА наши бойцы в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил бронемашину ВСУ «Казак» в Курской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание FPV-дрона точно в салон боевой бронированной машины украинских боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бпла #Днепр #Опорный пункт #FPV
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