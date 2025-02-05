Нарколог оценил идею о продаже алкоголя с 21 года

У молодых людей до 21-летнего возраста активно формируются костный скелет и головной мозг, а также морально-этические нормы. Поэтому чем позже подрастающее поколение начинает употреблять алкоголь, тем лучше. Об этом в беседе со «Звездой» заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Чем раньше молодой человек начинает употреблять алкоголь, тем больше риск возникновения зависимости. Единицы тех, кто лечится от зависимости и начал употреблять после 25 лет. Много тех, кто начал в подростковом возрасте употреблять алкоголь», - подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года. Он считает, что эта мера позволит предупредить алкоголизацию молодежи.

Глава СК отметил, что запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива.