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Нарколог оценил идею о продаже алкоголя с 21 года

По словам специалиста, чем раньше молодой человек начинает употреблять спиртные напитки, тем выше риск возникновения зависимости.
Сергей Лебедев 2025-02-05 18:41:50
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

У молодых людей до 21-летнего возраста активно формируются костный скелет и головной мозг, а также морально-этические нормы. Поэтому чем позже подрастающее поколение начинает употреблять алкоголь, тем лучше. Об этом в беседе со «Звездой» заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Чем раньше молодой человек начинает употреблять алкоголь, тем больше риск возникновения зависимости. Единицы тех, кто лечится от зависимости и начал употреблять после 25 лет. Много тех, кто начал в подростковом возрасте употреблять алкоголь», - подчеркнул собеседник.

Напомним, сегодня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года. Он считает, что эта мера позволит предупредить алкоголизацию молодежи.

Глава СК отметил, что запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива.

#Алкоголь #продажа #наш эксклюзив #СК #Александр Бастрыкин #Спирт #следком
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