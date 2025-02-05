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Бастрыкин предложил запретить продавать алкоголь лицам младше 21 года

Глава СК уверен, что данная мера позволит предупредить алкоголизацию молодежи.
Сергей Лебедев 2025-02-05 14:59:43
© Фото: СК России

В России нужно запретить продажу спиртных напитков лицам младше 21 года. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, это позволит предупредить алкоголизацию молодежи.

 «Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 21-летнего возраста», - цитирует его слова Радио Sputnik.

Глава СК РФ уверен, что запрет должен касаться в том числе слабого алкоголя и пива.

Напомним, с похожей идеей еще в 2021 году выступало Министерство здравоохранения России. Однако ведомство предлагало запретить продажу лицам младше 21 года лишь напитков с содержанием спирта более 16,5%.

В Минздраве заявляли, что исследования доказали негативное влияние алкоголя на развитие головного мозга, окончательное формирование которого заканчивается только к 21 году.

На данный момент в России запрещена продажа алкоголя лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

#Алкоголь #продажа #СК #Александр Бастрыкин #Спирт #следком
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