Политик оценил перспективность комиссии по изучению режима Саакашвили

До сих пор многие «кровавые преступления» Михаила Саакашвили не переданы суду, хотя лежат на поверхности. Теперь созданная правительством Грузии комиссия по изучению режима экс-президента может добиться хороших результатов. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил грузинский политик и политолог, экс-руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петре Мамрадзе.

«Надеюсь, что сейчас эта воля консолидирована - многого можно достичь. Весь режим, как таковой, был основан на лжи, ненависти, насилии. И какие преступления совершал - пытки в тюрьмах... Я могу до утра рассказывать то, что я помню на своей памяти, и западные эксперты писали об этом. И что важно - все эти годы обещали неоднократно и ничего не делали. Я надеюсь, что сейчас, когда уже правящая партия столкнулась прямо с этими антинациональными силами, которые хотят ее уничтожения, что сейчас хотя бы можно многого достичь», - считает Мамрадзе.

По словам политика на него и его команду с Запада постоянно оказывалось давление. Мамрадзе уверен, что его можно было преодолеть и ранее, например в 2016 году.

«Вот тогда, казалось бы, можно было развернуться в этом плане, но и сейчас надеюсь, что плоды будут реальные», - добавил политик.

Комиссия будет работать над изучением режима и оценки преступлений Саакашвили в течение шести месяцев. По итогам работы будет подготовлен отчет, который рассмотрит парламент страны. Далее, если кабмин утвердит его, то он будет передан прокуратуре для вынесения дальнейших решений.

Напомним, что Саакашвили возглавлял страну в период 2004-2007 годов и 2008-2013 годов. В «Грузинской мечте» ранее заявляли, что его режим организовал систему пыток в пенитенциарных учреждениях, убийства людей, насилие и коррупцию.