Суд Евросоюза обязал Польшу выплатить штраф в 320 млн евро

Суд Европейского союза отклонил иск Польши, оспаривающий огромный штраф за отказ привести свое законодательство в соответствии с правилами ЕС. Он обязал страну выплатить более 320 миллионов евро.

«Суд ЕС подтверждает, что Польша должна выплатить 320 200 000 евро в качестве штрафов, наложенных судом», - сказано в пресс-релизе.

В 2021 году суд Европейского союза обязал Польшу приостановить применение некоторых частей нового на тот момент закона страны об изменении организации судов общей юрисдикции, административных судов и Верховного суда. Они якобы не отвечают законодательству ЕС.

Так, например, Варшаве предписали отказаться от применения норм, в соответствии с которыми судьям запрещалось напрямую применять законы Евросоюза, касающиеся судебной независимости. Однако страна отказалась исполнить решение суда ЕС.

В итоге на Польшу сначала наложили штраф в размере одного миллиона евро в день. Потом его сократили вдвое.

Напомним, в 2022 году власти страны приняли закон об отказе от Дисциплинарной палаты Верховного суда, вызвавшей волну критики со стороны Брюсселя.