Welt: ЕС нанес Польше удар отказом выделить средства из восстановительного фонда

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Власти Польши приняли законопроект об отказе от Дисциплинарной палаты суда, которая противоречила позиции Евросоюза по судебной системе. Однако ЕС остался недоволен введенным поправками, в результате чего Варшава может не получить 35 миллиардов евро из «ковидного» фонда.

Как сообщает немецкое издание Die Welt, Польша отчаянно нуждалась в финансировании из-за инфляции, спада экономики и наплыва беженцев из Украины. Таким образом, Евросоюз нанес по Варшаве серьезный удар из-за «несоответствия» законам ЕС.

Ранее глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что в стране не намерены отказываться от своих требований репараций за преступления нацисткой Германии во времена Второй мировой войны.