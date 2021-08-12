В России могут запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Министерство здравоохранения РФ выступило с предложением повышения возраста, с которого может продаваться алкогольная продукция с содержанием спирта более 16,5% с 18 до 21 года. Вступление соответствующих поправок в силу возможно с марта 2022 года.

В результате исследований было доказано, что распитие спиртного негативно влияет на процесс развития головного мозга, окончательное формирование которого заканчивается только к 21 году. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, с которым ознакомились «Известия».

Употребление алкогольных напитков в более раннем возрасте может привести к серьезным последствиям для здоровья, отметили специалисты ведомства.

Ранее стало известно, что Минфин России предложил с 1 января 2022 года запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в нескольких российских регионах. Речь идет о Москве, Московской области и Мордовии. Сроки проведения эксперимента будут определены кабмином.