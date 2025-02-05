Эксперт оценил перспективы широкого распространения беспилотных авто в РФ

Резкого увеличения числа беспилотных автомобилей на российских дорогах в ближайшие годы не будет. В этом уверен генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

В разговоре со «Звездой» он прокомментировал прогнозы некоторых аналитиков, пообещавших к 2042 году долю автомобильных беспилотников в России в 80%.

«Я сомневаюсь, что они вообще появятся. Чтобы автомобиль довез человека из точки А в точку Б и не попал нигде в аварию - это уже достаточно давно можно сделать. Другое дело - можно ли делать это массово», - задался вопросом Кузякин.

Однако сами беспилотные технологии будут развиваться, уверен он. Уже сейчас многие автомобили умеют самостоятельно парковаться, без участия водителя или предупреждают о ДТП, контролируя разметку и движение других автомобилей в потоке, полагает собеседник «Звезды».

«Но как полностью взять на себя ответственность за 1,5 тонны железа, которые несутся на скорости без водителя и могут убить других участников движения? Кто за это будет отвечать? Есть инженеры, есть эксплуататор, есть пострадавшие в результате ДТП. Производитель брать на себя ответственность не хочет, а по закону отвечает тот, кто за рулем», - напомнил Дмитрий Кузякин.

Именно по этой причине водитель из-за руля никогда не исчезнет, уверен эксперт.

Между тем в конце сентября в России произошло знаковое событие - по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом запустили беспилотное движение грузовиков. Они работают в автономном режиме, но под присмотром водителя. Он находится в кабине, но в процесс управления не вмешивается.

Беспилотники сами набирают скорость, тормозят, перестраиваются в соседние полосы. Роботы-большегрузы оснащены радарами и камерами кругового обзора. Ночью фуры так же уверенно чувствуют себя на дороге, как и днем.