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Корреспондент показал вырытые ВСУ подземные коридоры в Угледаре

Враг здесь окапывался на протяжении длительного времени. Теперь опорные пункты и фортификационные укрытия под контролем группировки войск «Восток».
Олег Калинобродский 2025-02-05 11:47:39
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили для себя, теперь находятся под контролем российских военных. Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский спустился на глубину и показал коридоры, которые связывают ферму, служившую некогда ключевым опорником ВСУ выше Угледара, с самим городом.

Подземные переходы вырыты вручную. По словам корреспондента, длина их составляет несколько километров. Разбить и выгнать оттуда противника было не просто. Но российским штурмовикам под силу любая задача. Особенно, когда в воздухе есть поддержка в виде операторов БПЛА.

Наши штурмовые подразделения всегда работают в паре с операторами беспилотников. Беспилотники в свою очередь корректируют работу наших штурмовиков, говорят где есть укрытия.

В частности для разведки и корректировки работы и штурмовиков, и артиллерии, бойцы используют «Суперкам». Универсальный беспилотник может часами работать в воздухе.

«Камера здесь одна из самых наилучших считается. Видим очень хорошо. С высоты до пяти тысяч метров. Обнаружили конечно очень много чего - танки, БМП, бредли, гаубицы, различной иностранной техники. Уже не говорю о пикапах, блиндажах», - рассказал позывной оператор БПЛА с позывным Филин.

Кадры объективного контроля тоже зачастую снимают именно на Supercam. Хорошие полетные показатели и грузоподъемность позволяют использовать его в любую погоду. Беспилотники незаменимы при штурме и разведке. Успешно выполненная любая боевая задача, заслуга в том числе и операторов БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #наш эксклюзив #угледар #СВО #Суперкам
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