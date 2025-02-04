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Лавров указал на тревожные созвучия в концепции «Америка превыше всего»

Глава МИД РФ допустил, что когда-нибудь США перестанут преувеличивать зону своей ответственности за международные дела.
Ян Брацкий 2025-02-04 09:27:10
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Стремление США перейти к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия прежде всего». Таким мнением с журналистами поделился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Переход к концепции "Америка прежде всего" несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода "Германия превыше всего", а ставка на "установление мира посредством силы" может окончательно похоронить дипломатию», - говорится в статье министра для журнала «Россия в глобальной политике».

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, в такой позиции Белого дома не просматривается и тени уважения к международно-правовым обязательствам Штатов по Уставу ООН.

Сергей Лавров согласился, что возврата к прежнему положению вещей, который устраивал Запад, уже не будет. Демографические, экономические и геополитические условия существенно изменились, уточнил он.

Ранее Сергей Лавров заявил, что у стран Запада никогда не было уважения к принципу равенства государств, который содержится в Уставе ООН.

#ООН #сша #дипломатия #Белый дом #Лавров #МИД России
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