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Лавров заявил об отсутствии уважения Запада к Уставу ООН

Глава российского МИД уверен, что США продолжат игнорировать Устав ООН и при президенте Дональде Трампе.
Марина Крижановская 2025-01-31 02:13:54
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у стран Запада никогда не было уважения к принципу о равенстве государств, который содержится в Уставе Организации Объединенных Наций.

Чтобы подтвердить свои слова, глава МИД РФ предложил оценить события мировой истории, которые происходили после 1945 года, когда образовалась ООН. Обо всем этом он сказал во время Общего собрания Российского совета по международным делам (РСМД).

«Ретроспективно пробегите всю послевоенную историю, наиболее яркие и тяжелые ситуации. Запад никогда не уважал этот принцип», - призвал Лавров.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что и при новом президенте Дональде Трампе США продолжат эту линию и будут игнорировать устав всемирной организации.

Он обратил внимание на слова нового американского госсекретаря Марка Рубио, сказавшего, что администрация Трампа создаст новый «порядок из хаоса» с «принципом "Америка прежде всего"», хотя на словах заявила об отказе от либерального миропорядка.

В ноябре 2024 года во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро Лавров выразил надежду, что новую ядерную доктрину западные страны прочитают полноценно, а не избирательно, как делают это с Уставом ООН.

#в стране и мире #Сергей Лавров #Запад #МИД РФ #глава МИД #Устав ООН
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