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В Грузии заявили о разочаровании в своих западных партнерах

Власти Грузии намерены укреплять и развивать отношения со своими партнерами в России, Азербайджане, Турции и других странах, заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.
Ян Брацкий 2025-02-04 08:42:56
© Фото: Sebastian Kahnert, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Грузия разочаровалась в своих западных партнерах, поэтому будет менять свой вектор развития. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия. Также он прокомментировал решение Тбилиси отозвать членов грузинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«ПАСЕ звучит солидно, но это сборище бюрократов, которые всю дорогу унижают грузинское руководство, а значит, грузинский народ. Очень хорошо, что Грузия смелыми шагами идет к своей настоящей независимости. Грузия разочаровалась в своих западных партнерах и теперь ищет партнеров в регионе», - рассказал Пипия.

Самым главным торгово-экономическим партнером Мамука Пипия назвал Россию. Также Тбилиси намерен выстраивать и укреплять отношения с Турцией, Азербайджаном и другими странами.

«Конечно, это только первые наши шаги. Мы еще никогда не сталкивались с коллективным Западом. У России и Белоруссии есть больше опыта в этом, есть у кого поучиться. Наше руководство решительно, и мы поддерживаем в этом наши власти», - добавил Пипия. 

По его мнению, Грузия готова пересмотреть свои отношения с коллективным Западом, но только на условиях признания результатов проведенных в стране выборов.

Напомним, решение грузинских властей отозвать свою делегацию из ПАСЕ было ответом на резолюцию ассамблеи, ограничивающую права национальной делегации. Спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили призвал ПАСЕ вернуться к своим основополагающим ценностям, которые основаны на уважении демократии и воли народа.

#Выборы #ЕС #Грузия #ПАСЕ #наш эксклюзив #мамука пипия
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