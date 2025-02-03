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Грузия решила отозвать свою делегацию из ПАСЕ

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили отметил, что делегация не распускается.
Сергей Лебедев 2025-02-03 17:20:55
© Фото: Council of Europe Parliamentary, via Globallookpress.com

Грузинские власти решили отозвать членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сегодня заявил спикер высшего законодательного органа страны Шалва Папуашвили, сообщает местный Первый канал.

«Важно, чтобы ПАСЕ вернулась к своим основополагающим ценностям, которые основаны на демократии и уважении воли народа», - сказал председатель грузинского парламента.

Папуашвили подчеркнул, что решение Тбилиси стало ответом на резолюцию Парламентской ассамблеи, ограничивающую права грузинской делегации.

«Резолюция абсолютно неприемлема. Делегация сделала заявление о том, что она не может работать в таких условиях», - добавил политик.

Он уточнил, что делегация не распускается. По словам Папуашвили, оспариваются только ее члены.

Напомним, 29 января ПАСЕ проголосовала за признание полномочий грузинской делегации с оговоркой о приостановлении в случае, если власти страны не назначат досрочные выборы в парламент. В ответ премьер-министр Ираклий Кобахидзе накануне заявил, что ассамблея не играет особой роли.

С осени прошлого года в Тбилиси проходят акции протеста оппозиции. Они начались после парламентских выборов, в которых победила партия «Грузинская мечта» и были приняты решения Ираклия Кобахидзе до 2028 года заморозить переговоры о членстве страны в Европейском союзе.

#в стране и мире #делегация #Выборы #Грузия #ПАСЕ #Тбилиси #Парламент #грузинская мечта #Шалва Папуашвили
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