Politico: Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека

Президент США Дональд Трамп подпишет указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запретит будущее финансирование БАПОР. Об этом сообщает издание Politico. Уточняется, что документы будут подписаны завтра днем.

В заявлении Белого дома говорится, что совет «не выполнил своего предназначения и продолжает использоваться в качестве органа защиты стран, совершающих ужасающие нарушения прав человека».

Совет ООН по правам человека был создан при администрации Джорджа Буша-младшего. При Бараке Обаме и Джо Байдене США взаимодействовали с советом, а при Трампе нет.

«В 2018 году, когда президент Трамп вышел из СПЧ ООН в своей первой администрации, организация приняла больше резолюций, осуждающих Израиль, чем Сирию, Иран и Северную Корею вместе взятые», - сообщает издание.

Администрация Байдена приостановила финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после сообщений о том, что сотрудники были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября.

БАПОР является основным агентством, оказывающим помощь населению Газы в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной наступлением Израиля в этом районе после атаки 7 октября. БАПОР финансируется за счет добровольных взносов стран-участниц ООН. 16 стран прекратили финансирование БАПОР на общую сумму 450 миллионов долларов. Генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини считает, что прекращение финансирования организации осложнит обстановку с международным миром и безопасностью.