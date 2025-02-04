Более 20 тысяч латвийцев заинтересовались переселением в Россию

Более 20 тысяч латвийцев интересуются переселением в Россию. Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

«В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге» - передает его слова РИА Новости.

По словам Касаткина, раньше заинтересованность латвийцев в переезде в Россию исчислялась всего несколькими тысячами.

Дипломат подчеркнул, что обращений латвийцев по указу президента России о переезде в РФ иностранцев, разделяющих традиционные ценности, тоже не мало.

19 августа 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет о тех, кто не согласен с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки, и заинтересованы в переезде в РФ.