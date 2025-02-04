Эксперт объяснил, чем США готовы пожертвовать ради сохранения гегемонии

Реакция Пекина на введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайские товары не заставила себя долго ждать. В КНР ответили зеркально и установили 15-процентные тарифы на американский уголь и 10-процентные на нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили с большим объемом двигателя. Кроме того, страна подаст жалобу во Всемирно торговую организацию.

«Мы решительно выступаем против необоснованного повышения тарифов. В торговой войне нет победителя. И мы надеемся, что США посмотрят на свои собственные проблемы и разберутся с ними, найдут решение, которое будет выгодно не только для них, но и для всего мира. Я не думаю, что повышение тарифов выгодно США», - сказал постпред Китая при ООН Фу Конг.

В КНР начали расследование против американской корпорации Google. Поисковик не работает в стране уже давно, но компания получает прибыль от рекламы китайского бизнеса и владеет ОС Android. Для Вашингтона издержки торговой войны могут составить около 10 миллиардов долларов.

«США готовы пойти очень далеко. По моему мнению, сейчас США и Дональда Трампа не очень волнует стоимость издержек от торговой войны. Это вопрос национально безопасности и сохранения гегемонии Штатов. На этот алтарь они готовы принести серьезные жертвы», - отмечает заведующий сектором экономики и политики Китая Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Сергей Луконин.

Пока Вашингтон в своем традиционном стиле приносит жертвы чужими руками. Сначала Дональд Трамп объявляет территориальных притязаниях на Панамский канал, а следом президент Панамы объявляет о выходе из китайского проекта «Один пояс - один путь». Эта сделка США ничего не стоила, зато Пекину перекроют торговые пути.

Также американскому президенту удалось достичь своих целей в отношении Мексики и Канады. Под давление этим странам пришлось пойти на серьезные уступки. В своей торговой войне США готовы открыть и «европейский фронт».