В Горловке за день 10 человек пострадали от ударов украинских боевиков

Сегодня украинские боевики при помощи артиллерии и беспилотников атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. Националисты ударили по рынку, пассажирскому автобусу, мусоровозу и гражданскому автомобилю.

В результате агрессии киевского режима пострадали 10 человек. Об этом вечером в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, среди пострадавших есть подросток 2008 года рождения. Сейчас раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня ВСУ ударили по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В больницу были доставлены пять детей с травмами различной степени тяжести.