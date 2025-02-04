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В Горловке за день 10 человек пострадали от ударов украинских боевиков

Среди раненых есть подросток 2008 года рождения.
Сергей Лебедев 2025-02-04 22:53:10
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня украинские боевики при помощи артиллерии и беспилотников атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. Националисты ударили по рынку, пассажирскому автобусу, мусоровозу и гражданскому автомобилю.

В результате агрессии киевского режима пострадали 10 человек. Об этом вечером в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, среди пострадавших есть подросток 2008 года рождения. Сейчас раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, сегодня ВСУ ударили по школьному автобусу в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В больницу были доставлены пять детей с травмами различной степени тяжести.

#в стране и мире #боевики #ДНР #ВСУ #Горловка #денис пушилин #атака #пострадавшие
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