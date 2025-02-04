Здоровью детей, раненных при атаке на автобус, ничего не угрожает

После прицельной атаки ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области в больницу были доставлены пять детей с травмами различной степени тяжести.

«Основные ранения - это множественные осколочные и баротравмы. Трое детей мы эвакуировали в областную детскую больницу, двое остаются на лечении у нас. Медицинская помощь оказана всем в полном объеме, здоровью детей ничего не угрожает», - рассказал главный врач Васильевской районной больницы.

Он добавил, что в Мелитопольскую областную больницу отправлен и водитель школьного автобуса. По словам врача, ВСУ атаковали школьный автобус целенаправленно, так как на транспорте были опознавательные знаки.

Всего при атаке украинского беспилотника по школьному автобусу пострадали 6 человек - водитель и пятеро детей. Водитель школьного автобуса получил осколочные ранения грудной клетки, ранение глаза, ожоги лица. Всего в автобусе находилось 20 детей и двое сопровождающих.