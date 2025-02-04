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Число жертв перестрелки в школе в Швеции составило около 10 человек

Также погиб и сам стрелявший, сообщила полиция.
Ирина Егорова 2025-02-04 21:01:43
© Фото: Kicki NilssonKeystone Press Agency, Global Look Press

В результате перестрелки в школе в шведском городе Эребру  погибли около 10 человек. В числе жертв и сам стрелявший, уточнили местные полицейские. Предположительно, он покончил с собой. В настоящее время силовики устанавливают личности погибших.

«Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ранения получили не менее пяти человек. Информации о тяжести травм нет.

Местная полиция завела дело по статьям о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия. На месте трагедии проводится операция, поэтому жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.

#в стране и мире #стрельба #школа #Швеция #полиция
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