Число жертв перестрелки в школе в Швеции составило около 10 человек

В результате перестрелки в школе в шведском городе Эребру погибли около 10 человек. В числе жертв и сам стрелявший, уточнили местные полицейские. Предположительно, он покончил с собой. В настоящее время силовики устанавливают личности погибших.

«Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ранения получили не менее пяти человек. Информации о тяжести травм нет.

Местная полиция завела дело по статьям о покушении на убийство, поджоге и тяжком преступлении с применением оружия. На месте трагедии проводится операция, поэтому жителям рекомендовали оставаться дома и держаться подальше от района школы.