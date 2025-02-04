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ЦБ: рост ВВП в 2024 году приблизился к верхней границе прогноза в 3,5-4%

Минэкономразвития ранее прогнозировало рост российской экономики в прошлом году на уровне 3,9%.
Сергей Лебедев 2025-02-04 20:57:29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Ростов валового внутреннего продукта России в прошлом году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России. К такому выводу пришли специалисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 – 4,0%», - сказано в бюллетене «О чем говорят тренды».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые. По итогам прошлого года ВВП увеличился на 3,6%.

Позже глава государства отметил, что рост экономики РФ во многом обусловлен укреплением суверенитета. Об этом президент сказал в ходе последней прямой линии.

Вопрос суверенитета, подчеркнул Владимир Путин, является очень важным, так как при утрате суверенитета теряется государственность.

#Экономика #в стране и мире #ввп #ЦБ #Банк России #прогноз
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