Ростов валового внутреннего продукта России в прошлом году сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России. К такому выводу пришли специалисты департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«В целом рост ВВП в 2024 г. сложится ближе к верхней границе октябрьского прогноза Банка России: 3,5 – 4,0%», - сказано в бюллетене «О чем говорят тренды».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что темпы роста российской экономики опережают среднемировые. По итогам прошлого года ВВП увеличился на 3,6%.

Позже глава государства отметил, что рост экономики РФ во многом обусловлен укреплением суверенитета. Об этом президент сказал в ходе последней прямой линии.

Вопрос суверенитета, подчеркнул Владимир Путин, является очень важным, так как при утрате суверенитета теряется государственность.