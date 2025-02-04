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Суд арестовал вице-губернатора Ростовской области Федотову

Ее подозревают в превышении должностных полномочий.
Ирина Егорова 2025-02-04 20:30:34
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вице-губернатор Ростовской области - министр финансов Лилия Федотова арестована на два месяца - до 2 апреля 2025 года. Это следует из решения Ленинского суда, передает РИА Новости.

Чиновница подозревается в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

«По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых», - сообщает пресс-служба СК РФ.

Следствие считает, что своими действиями Федотова нарушила требования долговой политики региона. Ущерб от действий заместителя губернатора оценивается в 1,9 млрд рублей. Эту сумму потратили на обслуживание долга и оплату процентов по банковским кредитам в период с 2020 по 2023 год.

#Ростовская область #арест #суд #ущерб #Лилия Федотова #должностные полномочия
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