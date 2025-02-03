На замгубернатора Ростовской области завели дело о превышении полномочий

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя губернатора Ростовской области - министра финансов Лилии Федотовой. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Чиновницу подозревают в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона.

«По данным следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых», - говорится в сообщении ведомства.

Данные действия осуществлялись в нарушение требований долговой политики Ростовской области, сообщили в СК РФ.

Ущерб от действий Лилии Федотовой составил 1,9 млрд рублей. Эта сумма была израсходована на обслуживание долга и оплату процентов по банковским кредитам в период с 2020 по 2023 год.