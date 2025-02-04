Дрон ВСУ ударил по гражданской машине с ребенком в Запорожской области

Украинские боевики в Запорожской области при помощи дрона атаковали автомобиль, в которой ехала семья с ребенком. В результате атаки ВСУ, пострадали двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести. Пассажиры – женщина получила легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал», - отметил глава Запорожья.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе, где сегодня утром ВСУ атаковали школьный автобус. Он вез 20 учеников на занятия из сел. Пострадал водитель, осколочные ранения получили пять детей.