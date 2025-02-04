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Дрон ВСУ ударил по гражданской машине с ребенком в Запорожской области

Сегодня утром украинские националисты нанесли удар по школьному автобусу, пострадали пять детей и водитель.
Ирина Егорова 2025-02-04 19:51:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские боевики в Запорожской области при помощи дрона атаковали автомобиль, в которой ехала семья с ребенком. В результате атаки ВСУ, пострадали двое взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести. Пассажиры – женщина получила легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал», - отметил глава Запорожья.

Инцидент произошел в Васильевском муниципальном округе, где сегодня утром ВСУ атаковали школьный автобус. Он вез 20 учеников на занятия из сел. Пострадал водитель, осколочные ранения получили пять детей.

#Автомобиль #дрон #ВСУ #атака #запорожская область
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