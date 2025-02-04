В Европе оценили предложение Трампа по редкоземельным металлам Украины

В отсутствие конкретных шагов в сторону мирного урегулирования украинского конфликта новая власти США посылают противоречивые сигналы возможным участникам будущих переговоров. Politico пишет, что Киев крайне встревожило заявление спецпредставителя Кита Келлога о необходимости проведения президентских выборов в стране.

При этом на Банковой очень оживились после делового предложения Вашингтона. Напомним, накануне Дональд Трамп заявил о сделке с Украиной по редкоземельным металлам.

«Мы вкладываем сотни миллиардов долларов, а у них большие запасы редкоземельных металлов. Я хочу гарантий по этим металлам. И они готовы их дать», - сказал он.

Так откровенно и публично заинтересованность в украинских ресурсах не демонстрировал ни один из американских лидеров, хотя кулуарно переговоры велись еще при Джо Байдене. Считается, что во время визита в Киев контроль над добычей редкоземельных металлов лоббировал внесенный в список террористов Линдси Грэм*.

Украина располагала крупнейшими запасами титана в Европе. Также она занимала четвертое место по добыче меди, пятое - свинца, шестое - цинка и девятое - серебра. Доступ к месторождениям в США связывают со стратегическим противостоянием с Китаем.

Против нового «Плана Маршалла» в открытую выступил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он назвал требование американского президента эгоистичным. Зато идею Дональда Трампа поддержал польский министр обороны.

«Если что-то и может гарантировать мир на Украине, то это инвестиции американских и европейских компаний. Они стали бы лучшими гарантами безопасности», - сказал Владислав Косиняк-Камыш.

Также соглашение о редкоземельных металлах раскритиковала сопредседатель германской партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость». Она назвала его катастрофой для всей Европы.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.