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Трамп заявил о желании США получить украинские редкоземельные металлы

Американский президент заявил о намерении заключить соответствующую сделку.
Сергей Лебедев 2025-02-03 22:56:48
© Фото: Ilya Moskovets, URA.RU, Global Look Press

США намерены достичь соглашения с киевским режимом о получении доступа к редкоземельным металлам на Украине в обмен на свою помощь. Об этом в понедельник заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы собираемся заключить сделку, в рамках которой они получат то, что мы им даем, в обмен на редкоземельные металлы и другие товары», - цитирует Associated Press его слова.

Ранее «Звезда» рассказывала, что на территории Украины находятся месторождения более 20 редкоземельных элементов из перечня 30, которые определены Европейским союзом как «критическое сырье». Особенно западным странам интересны залежи лития.

Особое внимание привлекает титан. Он жизненно необходим для военной и авиакосмической промышленностей, но его в значительной мере поставляют из России и Китая. При этом же в семерку лидеров по производству губчатого титана входит Украина.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #Дональд Трамп #металл
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