Сийярто назвал «очень плохой» работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен, будучи главой Еврокомиссии, показала «очень плохую работу». Такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, из-за ее решений страны Европы стали менее сплоченными и менее миролюбивыми. Кроме того, дипломат посчитал, что каких-либо причин на переизбрание фон дер Ляйен на эту должность нет.

«Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок», - подчеркнул Сийярто.

Дипломат добавил, что ЕС стал менее конкурентоспособным.

По данным агентства, 18 июля в ЕС пройдут выборы, во время которых евродепутаты изберут нового главу Еврокомиссии.