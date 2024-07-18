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Сийярто назвал «очень плохой» работу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

По мнению главы венгерского МИД, Европа стала менее сплоченной и менее миролюбивой. Причин переизбирать фон дер Ляйен на этот пост нет.
Глеб Владовский 2024-07-18 10:22:52
© Фото: Alessandro Di Meo, Keystone Press Agency, Globallookpress

Урсула фон дер Ляйен, будучи главой Еврокомиссии, показала «очень плохую работу». Такое мнение выразил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, из-за ее решений страны Европы стали менее сплоченными и менее миролюбивыми. Кроме того, дипломат посчитал, что каких-либо причин на переизбрание фон дер Ляйен на эту должность нет.

«Любые выборы должны основываться на достижениях и результатах. Если вы посмотрите на состояние Европы до прихода к власти Урсулы фон дер Ляйен и после, вы увидите явный упадок», - подчеркнул Сийярто.

Дипломат добавил, что ЕС стал менее конкурентоспособным.

По данным агентства, 18 июля в ЕС пройдут выборы, во время которых евродепутаты изберут нового главу Еврокомиссии.

#в стране и мире #ЕС #евросоюз #Урсула фон дер Ляйен #Петер Сийярто
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