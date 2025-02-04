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Дудаков назвал одну из главных проблем уходящего с поста Трюдо

Политолог отметил, что в эпоху Трюдо произошел наплыв мигрантов в Канаду.
Гоар Хачатурян 2025-02-04 19:00:01
© Фото: Fot.TediNewspix.Pl, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В Канаде сейчас острый правительственный кризис, и уходящий кабинет Джастина Трюдо занимается вопросом мигрантской вольницы, которая случилась за весь период премьерства политика. Об этом заявил в программе «Открытый эфир» американист Малек Дудаков.

«В эпоху Трюдо случился наплыв мигрантов, то есть огромное количество людей туда въезжало, а потом пересекало Северную границу и пыталась переехать в США», - уточнил эксперт.

Также Дудаков отметил, что вопрос обостряется тем, что непонятно, когда точно случатся выборы нового премьера Канады и кто придет на смену Трюдо.

«Я вполне допускаю, что канадские “правые” придут к власти с Пьером Пуальевром, но возможно, что все-таки канадские либералы (пока еще правящая партия) нас тоже удивят. Потому что у них в последнее время немножко рейтинги подросли. У них появился новый перспективный кандидат - Марк Карни, бывший глава Банка Англии», - добавил политолог.

По словам эксперта, Оттава хоть и обещала усилить пограничную безопасность, в нынешних реалиях это большую роль не сыграет.

Ранее сообщалось о решении Джастина Трюдо уйти в отставку. Пост лидера Либеральной партии и премьер-министра Канады он занимал почти 10 лет, решение политика уйти связывают с критическим падением популярности его самого и партии.  

#открытый эфир #Канада #Джастин Трюдо #наш эксклюзив #Малек Дудаков
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