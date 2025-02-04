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Врач рассказал, сколько может продлиться лечение Герхарда Шредера

У 80-летнего политика диагностировано эмоциональное выгорание и глубокое истощение на фоне нехватки энергии.
Ирина Егорова 2025-02-04 15:06:16
© Фото: IMAGOJens Schulze, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Синдром эмоционального выгорания, которое диагностировали у госпитализированного экс-канцлера Германии Герхарда Шредера - это не болезнь, а синдромальный диагноз. Об этом заявил «Звезде» психиатр Василий Шуров.

По словам эксперта, в таком состоянии у человека снижается интерес к жизни, он перестает эмоционально реагировать на происходящие события, у пациента падает работоспособность, нарушается память и внимание, он становится беспомощен в быту, теряется аппетит, появляется бессонница и раздражительность в отношении близких.

«Естественно, такого человека госпитализируют. Тут еще возраст 80 лет... Надо исключить депрессию в дальнейшем. Возможна либо психофармакология, те же антидепрессанты -  неплохо восстанавливают энергию и эмоциональную сферу. Ну и, конечно, психотерапия, надо разбираться, как человек к этому пришел, какой у него возник конфликт. Лечение, как правило, долгое. Ну, я думаю, что канцлер может себе это позволить. Давайте пожелаем ему здоровья», - отметил он.

Новость о госпитализации бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера появилась сегодня. У политика диагностировано эмоциональное выгорание и признаки «глубокого истощения на фоне нехватки энергии». Герхарду Шредеру в прошлом году исполнилось 80 лет. Шредер занимал должность канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год.

#Германия #Лечение #Герхард Шредер #болезнь #госпитализация #наш эксклюзив #психиатр #эмоциональное выгорание
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