Бывший канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован. Об этом сообщает DPA со ссылкой на его адвоката.

По данным агентства, у бывшего политика диагностировано эмоциональное выгорание и признаки «глубокого истощения на фоне нехватки энергии». Напомним, Герхарду Шредеру в прошлом году исполнилось 80 лет.

Бывший канцлер ФРГ является последовательным сторонником налаживания нормальных отношений между Берлином и Москвой. Ранее он посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над Россией в рамках украинского конфликта.

Экс-канцлер напомнил о неудачных попытках Наполеона и Гитлера. По мнению Шредера, западные правительства серьезно недооценивают перспективу обострения конфликта.