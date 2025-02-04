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В Германии сообщили о госпитализации бывшего канцлера Шредера

У 80-летнего политика диагностировано эмоциональное выгорание и глубокое истощение на фоне нехватки энергии.
Ян Брацкий 2025-02-04 12:04:49
© Фото: Jens Schicke via www.imago, Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер госпитализирован. Об этом сообщает DPA со ссылкой на его адвоката.

По данным агентства, у бывшего политика диагностировано эмоциональное выгорание и признаки «глубокого истощения на фоне нехватки энергии». Напомним, Герхарду Шредеру в прошлом году исполнилось 80 лет.

Бывший канцлер ФРГ является последовательным сторонником налаживания нормальных отношений между Берлином и Москвой. Ранее он посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над Россией в рамках украинского конфликта.

Экс-канцлер напомнил о неудачных попытках Наполеона и Гитлера. По мнению Шредера, западные правительства серьезно недооценивают перспективу обострения конфликта.

#Германия #ФРГ #шредер #госпитализация #политик
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