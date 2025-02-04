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Расчет «Солнцепека» уничтожил украинский опорник в Харьковской области

Поняв, что они находятся под огнем тяжелых огнеметных систем, некоторые боевики бросились бежать, но их ликвидировали операторы ударных беспилотников.
2025-02-04 14:59:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в Харьковской области. 

Укрепления врага обнаружили разведчики группировки войск «Запад». Опорный пункт находился в районе одной из лесополос. Проанализировав данные, военнослужащие привлекли к делу расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» соединения РХБЗ группировки.

«Серией точных ударов термобарическими зарядами опорный пункт ВСУ был уничтожен», - говорится в сообщении. 

Некоторые из боевиков обратились в бегство, но их настигли ударные беспилотники, оборудованные системами сброса боеприпасов. Их операторы из состава разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии настигли бегущих и поразили их точными попаданиями. 

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли пикап ВСУ в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и пожар. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #Харьковская область #спецоперация #Солнцепек #Опорный пункт
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