Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в Харьковской области.

Укрепления врага обнаружили разведчики группировки войск «Запад». Опорный пункт находился в районе одной из лесополос. Проанализировав данные, военнослужащие привлекли к делу расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» соединения РХБЗ группировки.

«Серией точных ударов термобарическими зарядами опорный пункт ВСУ был уничтожен», - говорится в сообщении.

Некоторые из боевиков обратились в бегство, но их настигли ударные беспилотники, оборудованные системами сброса боеприпасов. Их операторы из состава разведывательного подразделения 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии настигли бегущих и поразили их точными попаданиями.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны сожгли пикап ВСУ в Харьковской области. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания и пожар.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.