Правительство России признало дипломы 14 зарубежных вузов

Правительство России добавило в список иностранные университеты, чьи дипломы не нужно подтверждать. В этом списке есть университеты из США, Австралии, Великобритании, Германии, Чехии, Египта и других стран. Это сделано, чтобы привлечь иностранных студентов и дать возможность специалистам работать в стране.

В список вошли 14 новых вузов. В их числе Университет Южного Квинсленда (Австралия), Каирский университет (Египет), Католический университет Святого Сердца (Италия), Университет Люксембурга, Коимбрский университет (Португалия), Медицинский университет Граца (Австрия). Кроме того, в список попали Университет Хериот-Уатта (Великобритания), Университет Байрейта (Германия), Университет Констанца (Германия), Научный университет Малайзии, Университет Шарджи (ОАЭ), Мэрилендский университет в Балтиморе (США), Масариков университет (Чехия), Тегеранский университет (Иран).

Всего теперь в списке 384 вуза и научные организации из 36 стран. Минобрнауки России отбирает претендентов на основе Академического рейтинга университетов мира, Рейтинга университетов мира Times, Всемирного рейтинга университетов U.S. News Best Global Universities, а также Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета».

Список согласовывается с МИД и Рособрнадзором и утверждается правительством.

В России иностранцам нужно пройти специальную проверку документов об образовании. Но есть исключения: выпускники из стран, с которыми у Москвы есть двусторонние договоренности, и выпускники из особого списка вузов. Их дипломы признаются автоматически.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что переход российских вузов на новую систему высшего образования начнется 1 сентября 2026 года.