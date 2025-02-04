Колобков: отсутствие России на ЧМ по хоккею противоречит интересам спорта

Решение Международной федерации хоккея не допустить нашу сборную до участия в чемпионате мира 2026 года противоречит интересам развития всего мирового спорта. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился экс-министр спорта РФ Павел Колобков.

«Участие сборной команды России - это объективно 50% успеха чемпионата мира, потому что всем интересно наблюдать за противостоянием России с ведущими командами. По сути, это решение противоречит интересам развитию спорта. Думаю, мы были готовы к нему, никто себя не обманывал. Вопрос не в том, жаль мне или нет, это плохо для мирового хоккея», - сказал Колобков.

Несмотря на все текущие сложности, Россия обязательно вернется на международную спортивную арену, заверил бывший министр. Уже сейчас на Западе все громче раздаются голоса в поддержку этого. А пока необходимо и дальше развивать собственный спорт, добавил Колобков.

«Мы идем правильным путем, мы развиваем свой спорт. У нас есть Континентальная хоккейная лига. Есть проблемы, есть успехи. У меня нет сомнений, что мы будем выступать и разум наших коллег в какой-то момент восторжествует. У нас еще много людей мечтают о возвращении. Но сейчас мы видим, что политика играет большую роль, чем необходимо», - заключил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно о решении Международной федерации хоккея о не допуске россиян до чемпионата мира в 2026 году. Свое решение в ИИХФ аргументировали невозможностью обеспечить безопасность спортсменов. В Федерации хоккея России пообещали оспорить это решение.