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Колобков: отсутствие России на ЧМ по хоккею противоречит интересам спорта

Бывший министр спорта Павел Колобков призвал и дальше развивать российский хоккей после решения ИИХФ не допустить сборную до ЧМ-2026 года.
Ян Брацкий 2025-02-04 13:57:12
© Фото: Andy Devlin, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Решение Международной федерации хоккея не допустить нашу сборную до участия в чемпионате мира 2026 года противоречит интересам развития всего мирового спорта. Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился экс-министр спорта РФ Павел Колобков.

«Участие сборной команды России  - это объективно 50% успеха чемпионата мира, потому что всем интересно наблюдать за противостоянием России с ведущими командами. По сути, это решение противоречит интересам развитию спорта. Думаю, мы были готовы к нему, никто себя не обманывал. Вопрос не в том, жаль мне или нет, это плохо для мирового хоккея», - сказал Колобков.

Несмотря на все текущие сложности, Россия обязательно вернется на международную спортивную арену, заверил бывший министр. Уже сейчас на Западе все громче раздаются голоса в поддержку этого. А пока необходимо и дальше развивать собственный спорт, добавил Колобков.

«Мы идем правильным путем, мы развиваем свой спорт. У нас есть Континентальная хоккейная лига. Есть проблемы, есть успехи. У меня нет сомнений, что мы будем выступать и разум наших коллег в какой-то момент восторжествует. У нас еще много людей мечтают о возвращении. Но сейчас мы видим, что политика играет большую роль, чем необходимо», - заключил собеседник «Звезды».

Ранее стало известно о решении Международной федерации хоккея о не допуске россиян до чемпионата мира в 2026 году. Свое решение в ИИХФ аргументировали невозможностью обеспечить безопасность спортсменов. В Федерации хоккея России пообещали оспорить это решение.

#Спорт #Хоккей #чемпионат мира #наш эксклюзив #сборная #Колобков
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