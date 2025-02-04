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Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года

Ян Брацкий 2025-02-04 13:04:17
© Фото: Lantyukhov Sergey news.ru Global Look Press

Сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира в 2026 году. Соответствующее решение принято на заседании исполкома Международной федерации хоккея.

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», - приводится сайт Федерации хоккея России слова спецпредставителя ФХР по международным делам Павла Буре.

#Спорт #Россия #Хоккей #чемпионат мира #Буре #ФХР #сборная
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