Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года

Сборная России по хоккею не примет участия в чемпионате мира в 2026 году. Соответствующее решение принято на заседании исполкома Международной федерации хоккея.

«Какое бы решение ни было бы принято сейчас, ИИХФ в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», - приводится сайт Федерации хоккея России слова спецпредставителя ФХР по международным делам Павла Буре.