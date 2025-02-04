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Артиллерист: вражеские FPV-дроны не могут обнаружить позицию «Гиацинта»

Прочные укрытия помогают российским артиллеристам находиться на позициях в готовности к стрельбе, несмотря на присутствие вражеских беспилотников в небе.
Анастасия Авсюк 2025-02-04 14:19:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк посетила позиции российской артиллерии под Красным Лиманом. Во время общения с военнослужащими запищал дрон-детектор - это значило, что где-то рядом в воздухе находится вражеский FPV-дрон. Все бросились по укрытиям. 

Военнослужащий с позывным Барон отметил, что появление неподалеку неприятельских беспилотников - самое обычное дело, но противник не может обнаружить хорошо замаскированные укрытия.

«Это в порядке вещей. Привыкшие люди уже. Они пролетают через нас, и мимо нас, и вокруг нас», - со смехом сказал Барон. 

Отмечено, что неприятельские дроны более активны в хорошую погоду - так и видимость лучше, и сигнал передается качественнее. 

Также Барон рассказал корреспонденту, как расчет артиллерийского полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии всего с двух выстрелов поразил ангар с 20 солдатами ВСУ.

Обстановка под Красным Лиманом последние две недели непростая. ВСУ активизировались, пытаются контратаковать. Но бойцы всегда в хорошем настроении, шутят. Атаки вражеских дронов и огонь противника называют просто «рабочими» моментами.

Ранее сообщалось, что расчет «Града» уничтожил точки взлета дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве. На снарядах написали «За Ареса» - это имя боевого товарища, который недавно погиб во время очередного боевого выхода. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #спецоперация #Гиацинт #орудие #FPV-дроны
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