МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Град» уничтожил точки взлета дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве

Наша разведка выявила объекты противника в данном районе и передала сведения расчету.
Анастасия Авсюк 2025-02-03 11:32:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчет РСЗО «Град» уничтожил две точки взлета коптеров, блиндажи, живую силу ВСУ и бронетехнику в Серебрянском лесничестве. Об ударе по противнику рассказала в своем сюжете наш военкор Анастасия Авсюк.

Расчет артиллерийского полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки войск «Запад» бьет очень точно. На снарядах написана фраза «за Ареса»: имя своего боевого друга, сослуживца, офицера. Он недавно погиб от рук ВСУ во время очередного боевого выхода. Теперь каждый залп расчет посвящает своему товарищу.

Противник иногда пытается отвечать. По словам наших бойцов, враг обучен слабо на данном направлении.

«Противник работает встречным огнем. Судя по работе его артиллерии, на мой взгляд персонал у него плохо обученный. Потому что снаряды прилетают, не по целям точно», - рассказывает наводчик с позывным Соболь.

В режиме реального времени наша разведка находит новые цели. Камера российского дрона фиксирует позицию операторов беспилотников. На кадрах усилитель сигнала, сверху укрытый масксетью. Рядом солдат ВСУ пытается спрятаться в блиндаже.

Отработав по цели, «Град» сворачивается и быстро покидает огневую точку. Бойцы с ружьями дежурят на позиции, пока боевая машина не уйдет с точки для стрельбы. Несмотря на то, что «Град» - площадное оружие, расчету удается поражать даже точечные цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Град #наш эксклюзив #СВО #Серебрянское лесничество
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 