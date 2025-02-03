«Град» уничтожил точки взлета дронов ВСУ в Серебрянском лесничестве

Расчет РСЗО «Град» уничтожил две точки взлета коптеров, блиндажи, живую силу ВСУ и бронетехнику в Серебрянском лесничестве. Об ударе по противнику рассказала в своем сюжете наш военкор Анастасия Авсюк.

Расчет артиллерийского полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки войск «Запад» бьет очень точно. На снарядах написана фраза «за Ареса»: имя своего боевого друга, сослуживца, офицера. Он недавно погиб от рук ВСУ во время очередного боевого выхода. Теперь каждый залп расчет посвящает своему товарищу.

Противник иногда пытается отвечать. По словам наших бойцов, враг обучен слабо на данном направлении.

«Противник работает встречным огнем. Судя по работе его артиллерии, на мой взгляд персонал у него плохо обученный. Потому что снаряды прилетают, не по целям точно», - рассказывает наводчик с позывным Соболь.

В режиме реального времени наша разведка находит новые цели. Камера российского дрона фиксирует позицию операторов беспилотников. На кадрах усилитель сигнала, сверху укрытый масксетью. Рядом солдат ВСУ пытается спрятаться в блиндаже.

Отработав по цели, «Град» сворачивается и быстро покидает огневую точку. Бойцы с ружьями дежурят на позиции, пока боевая машина не уйдет с точки для стрельбы. Несмотря на то, что «Град» - площадное оружие, расчету удается поражать даже точечные цели.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.