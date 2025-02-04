Убийство мирных жителей Русского Поречного в Курской области - это проявление полной безнаказанности, и Россия настаивает на том, чтобы международные правозащитные организации оказали давление на украинский режим. Об этом заявил в эфире программы «Между тем» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Со стороны ООН пока не прозвучало никаких намерений провести детальное расследование, обратить внимание на действия киевского режима. Да, то есть это обычная отговорка, которую они обычно проговаривают», - сказал политик.

Мирошник добавил, что со стороны ООН и официальных чиновников пока нет интенций наказывать преступников за несоблюдение международного гуманитарного права.

«А мы на этом настаиваем, настаивает официальная позиция МИД, настаивает российский омбудсмен. И мы требуем от международных правозащитных организаций, чтобы было сконцентрировано давление на украинский режим и на те страны, которые оказывают ему и финансовую поддержку, и дипломатическое прикрытие», - заявил дипломат.

Напомним, что ранее Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса украинского боевика, который признался в жестоких убийствах жителей села Русское Поречное в Курской области. В период с 28 сентября по 24 ноября группа боевиков по приказу командира убила в селе 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, они изнасиловали восемь женщин, которых после этого убили. Затем соучастники перенесли тела убитых ими 22 граждан в подвалы частных домов.