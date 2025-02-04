Захарова упрекнула правозащитников в молчании после удара ВСУ по автобусу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, «включат» ли международные организации «стратегическое молчание» по поводу удара ВСУ по автобусу со школьниками в Запорожской области.

«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?» - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, украинский дрон атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Пятеро детей получили осколочные ранения, пострадал и водитель, пишет RT. Он госпитализирован с ранениями грудной клетки, травмой глаза и ожогами лица. Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, принято решение транспортировать водителя в Мелитопольскую областную больницу.

С детьми работают психологи, всего в автобусе находились 20 школьников и двое сопровождавших. На месте инцидента дежурят представители оперативных служб и ведомств, устанавливаются все обстоятельства очередного преступления киевского режима.

Атаку на школьный автобус Балицкий назвал хладнокровным и беспринципным террористическим актом против мирных граждан и детей.