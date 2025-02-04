МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дробыш назвал конкурс «Интервидение» проявлением сильной позиции

Ранее президент Владимир Путин распорядился организовать и провести в Москве международный музыкальный конкурс «Интервидение».
Ян Брацкий 2025-02-04 10:56:34
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Заслуженный артист России и музыкальный продюсер Виктор Дробыш поддержал проведение в Москве международного музыкального конкурса «Интервидение». Дробыш назвал это правильным решением и не исключил своего участия в конкурсе.

«Это правильное решение. Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция - стучаться в дверь, а сильная позиция - делать что-то свое, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят. Наверное, какое-то посильное участие я бы принял», - рассказал Дробыш.

Напомним, президентский указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году размещен на сайте опубликования правовых актов. В нем говорится, что конкурс проводится в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Правительству РФ поручено образовать организационный комитет и обеспечить его работу. Председателем комитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новый конкурс может прийти на смену «Евровидению», в котором Россия не принимает участие третий год подряд. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала итоги прошлогоднего песенного конкурса «похоронами Европы». По словам дипломата, организаторы переплюнули любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.

#евровидение #Конкурс #наш эксклюзив #продюсер #дробыш #вокал #Интервидение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 