Дробыш назвал конкурс «Интервидение» проявлением сильной позиции

Заслуженный артист России и музыкальный продюсер Виктор Дробыш поддержал проведение в Москве международного музыкального конкурса «Интервидение». Дробыш назвал это правильным решением и не исключил своего участия в конкурсе.

«Это правильное решение. Когда тебя где-то не сильно хотят видеть, то слабая позиция - стучаться в дверь, а сильная позиция - делать что-то свое, чтобы это было круче, чем там, где тебя видеть не хотят. Наверное, какое-то посильное участие я бы принял», - рассказал Дробыш.

Напомним, президентский указ о проведении конкурса «Интервидение» в 2025 году размещен на сайте опубликования правовых актов. В нем говорится, что конкурс проводится в целях дальнейшего развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Правительству РФ поручено образовать организационный комитет и обеспечить его работу. Председателем комитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Новый конкурс может прийти на смену «Евровидению», в котором Россия не принимает участие третий год подряд. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала итоги прошлогоднего песенного конкурса «похоронами Европы». По словам дипломата, организаторы переплюнули любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство.