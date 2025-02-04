Историк рассказала, как фотографировали Сталина и союзников в Ялте

Мероприятие, послужившее началу нового мироустройства. Четвертого февраля 1945 года началась Ялтинская конференция. Беспрецедентные меры безопасности, высочайшие гости и знаменитое фото во дворе Ливадийского дворца в исполнении Бориса Косарева.

«Этот дворик напоминает юг Италии. Раньше такие дворики строились в центрах замков, монастырей и предназначались для прогулок», - уточнила ведущий методист Ливадийского дворца-музея Валентина Шведова.

Именно его и выбрали для знаменитой фотосессии. На кадрах черно-белой хроники Сталин, Рузвельт и Черчилль позируют фотографам. Самый удачный снимок впоследствии разойдется и станет визитной карточкой конференции. Его автор - Борис Косарев. Когда фотографа вызвали на задание, он и не догадывался, что предстоит.

«Он получил телеграмму, что он должен направиться в Крым, а по какому поводу, что - это все для него потом уже открылось. Было секретно, и он в семье не мог ничего сказать. Срочно отправился, уехал», - вспомнила главный хранитель фондов Ливадийского дворца-музея Ирина Фоменко.

Самый «английский» из всех крымских дворцов - Воронцовский - без лишних обсуждений достался на время проведения конференции Уинстону Черчиллю. Он очень его впечатлил. В 1945 году погода в Ялте была аномально теплой для зимы. Но наши агенты развязали радиоигру под кодовым названием «Метеосводка». Каждый день они докладывали, что в Крыму «нелетная погода», чтобы исключить вражеский авианалет.

Тем временем в Ялте за большим круглым столом вовсю шли переговоры. Лидеры трех держав определяли все последующее мироустройство, принимали решение о создании ООН, а после обедали.

«Наши союзники направляясь сюда, думали, что они будут голодать, но не тут-то было. Сюда направлялись лучшие специалисты-повара, сюда привозились лучшие продукты. Хотя Рузвельт привез своего повара из Филиппин, чтобы тот ему готовил. Но, конечно, из наших советских продуктов», - рассказала Шведова.

Благодаря связистам Черноморского флота у делегаций была устойчивая и бесперебойная связь. Для этого вручную протянули километры проводов. Родной дед Владимира Клюева тогда служил в полку связи.

«Дед приехал в командировку обеспечивать связь, а моя бабушка, она проживала под Джанкоем в село Ярко, несмотря на секретные условия, проходила. Она пешком с Джанкоя, проходя все кордоны, попала в Ялту, встретилась с ним. И после этой встречи через девять месяцев родилась моя мать. Поэтому и я на этой земле благодаря Ялтинской конференции», - сказал заведующий филиалом Центрального военно-морского музея Владимир Клюев.

Круглосуточную вахту на рейде несли корабли Черноморского флота. Патрулировали море от Ялты до Севастополя, разминировали акваторию для захода иностранных судов, в любой момент готовые вступить в бой. В первую очередь такая задача отводилась крейсеру «Ворошилов» и эсминцам «Сообразительный» и «Незаможник».

«У них были поставлены задачи. В случае необходимости они охраняли и должны были дать сигналы, и если будет необходимость, обеспечить защиту», - высказалась заместитель заведующего филиалом Центрального военно-морского музея Ольга Бойко.

«Совершенно секретно» - фраза, которая сопровождает Ялтинскую конференцию вот уже 80 лет. Часть материалов до сих пор составляет государственную тайну. Впрочем, главный неоспоримый факт в том, что лидеры «Большой тройки» сумели договориться о скорейшем прекращении войны и послевоенном устройстве мира. Соглашения,, достигнутые тогда предопределили на десятилетия вперед будущее всего мира.