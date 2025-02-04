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СВР рассекретила новые подробности Ялтинской конференции 1945 года

Великобритания пыталась не допустить усиления влияния СССР в Восточной Европе, а также не желала, чтобы Польша стала дружественной Советскому Союзу страной.
Виктория Бокий 2025-02-04 06:00:53
© Фото: РИА Новости

Великобритания перед Ялтинской конференцией пыталась склонить США, чтобы надавить на СССР. Такую цель руководство Британии преследовало, чтобы добиться решений, выгодных их стороне. Об этом стало известно благодаря советской внешней разведке незадолго до встречи лидеров трех стран в Ялте 80 лет назад.

Президентская библиотека недавно опубликовала эти рассекреченные документы, а также полученное в конце января 1945 года агентурное сообщение «о позиции британской делегации на будущей трехсторонней встрече глав СССР, США и Великобритании в Крыму».

Британская сторона не хотела, чтобы влияние СССР усилилось в Восточной Европе. Также в Лондоне не желали, чтобы Польша стала дружественной Советскому Союзу страной.

В итоге планы Великобритании успешно провалились. По мнению историков, Ялтинская конференция – наглядный пример триумфальной советской политики и дипломатии.

Ровно 80 лет назад, 4 февраля 1945 года, в Ялте состоялась встреча Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, которая продолжалась до 11 февраля. В историю это событие вошло как Ялтинская конференция.

По итогам встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании – удалось прийти к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных членов.

#СССР #сша #ялтинская конференция #Великобритания #рассекреченные документы #1945 год
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