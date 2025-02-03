В РЗС объяснили зависимость урожая зерновых от погодных аномалий

Теплая и бесснежная зима может негативно сказаться на урожае зерновых в этом году. Таким мнением со «Звездой» поделился президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Без обильного снеготаяния влагозапас в почве будет минимальным, предупредил специалист.

«Сейчас все нормально, но как будет весной? Снега-то нет. Для того чтобы был влагозапас, нужен либо снег, либо дожди. Именно в весенний период. И вот с этим возникают вопросы. Рисков у нас стало больше. Поэтому большой и жирный знак вопроса», - сказал Злочевский.

Если весна будет щедрой на осадки, то фермеры могут рассчитывать на урожай уровня 2024 года, подсчитал президент Российского зернового союза. Если погодные условия будут неблагоприятными - богатого урожая ждать не стоит.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что теплая погода в средней полосе России может навредить озимым культурам, к которым, в частности, относятся пшеница, ячмень и рожь. По словам специалиста, зерновым мешает прорасти отсутствие снежного покрова при сильном морозе и недостаток влаги.