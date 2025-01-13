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Синоптик предупредил о последствиях аномально теплой погоды для урожая

Зерновым мешает прорасти отсутствие снежного покрова при сильном морозе и недостаток влаги, рассказал специалист.
Игнат Далакян 2025-01-13 15:42:58
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Аномальная теплая погода в средней полосе России может навредить озимым культурам, к которым, в частности, относятся пшеница, ячмень и рожь. Об этом рассказал «Звезде» синоптик Александр Шувалов.

По словам специалиста, зерновым мешает прорасти отсутствие снежного покрова при сильном морозе и недостаток влаги. Шувалов отметил, что сильные аномалии, как правило, несут в себе отрицательные последствия.

Он также отметил, что аномально теплая для января температура сохранится до конца месяца. Сейчас столбики термометров превышают норму более чем на 4 градуса, такая погода больше характерна для начала ноября.

«Норма в январе всего лишь -6 градусов. Очень высокая аномалия температуры даже в разрезе. И на ближайшую декаду тоже. На картах аномалия температуры достигает 4-5 градусов. Эти значения скорее соответствуют началу ноября, нежели середине января», - рассказал эксперт.

Предыдущий рекорд тепла в январе зафиксировали в 2020 году, добавил специалист. Сейчас средняя температура отстает от рекордного значения всего лишь на 0,5 градуса.

Ранее москвичам рассказали, что до конца января настоящей зимы не будет. Если зимняя погода и будет возвращаться в столицу, то задержится на очень короткий период, поделился Александр Шувалов.

#Погода #зима #синоптик #наш эксклюзив #аномалия #озимые культуры
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