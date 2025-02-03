Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов и Ульяновск не принимают авиарейсы

Ограничения на прилет и вылет временно ввели в аэропортах пяти городов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обслуживание авиарейсов приостановили аэропорты Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).

Прием и выпуск воздушных судов прекратили ранним утром 3 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Волгограда (Гумрак).