Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов и Ульяновск не принимают авиарейсы

Ограничения на прилет и вылет временно ввели в аэропортах пяти городов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Обслуживание авиарейсов приостановили аэропорты Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).
Прием и выпуск воздушных судов прекратили ранним утром 3 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Представитель Федерального агентства воздушного транспорта добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.
Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Волгограда (Гумрак).
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