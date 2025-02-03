МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Астрахань, Казань, Нижнекамск, Саратов и Ульяновск не принимают авиарейсы

Прием и выпуск воздушных судов приостановили ранним утром для обеспечения безопасности полетов.
Владимир Рубанов 2025-02-03 04:49:38
© Фото: Telegram/airportkazan

Ограничения на прилет и вылет временно ввели в аэропортах пяти городов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Обслуживание авиарейсов приостановили аэропорты Астрахани (Нариманово), Казани, Нижнекамска (Бегишево), Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка).

Прием и выпуск воздушных судов прекратили ранним утром 3 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Представитель Федерального агентства воздушного транспорта добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером ограничения вводились в аэропорту Волгограда (Гумрак).

#Волгоград #Ульяновск #Саратов #казань #авиасообщение #аэропорты #Астрахань #росавиация #Нижнекамск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
2
СВО. Инженерные войска
3
Военная приемка во Вьетнаме
4
Народный ОПК
5
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
6
МиГ. 85 лет в строю
7
Военная приемка в Китае
8
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
9
Связь в зоне СВО. Продолжение
10
РХБЗ в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 