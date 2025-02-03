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Рэпера P. Diddy госпитализировали из тюрьмы

Он провел в больнице несколько часов и вернулся в свою камеру.
Виктория Бокий 2025-02-03 04:12:23
© Фото: IMAGO Henry McGee Globallookpress

Американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, доставили в больницу Бруклина из-за болей в колене. Об этом сообщает газета New York Post.

Отмечается, что исполнителя госпитализировали еще в четверг 30 января.

По данным американских СМИ, Комбс провел в больнице несколько часов, а потом вернулся в свою камеру.

Еще в прошлом году произошел масштабный скандал вокруг рэпера P. Diddy. Его обвиняют в торговле людьми в сексуальных целях и в вовлечении в проституцию. Также против него подавались иски о сексуальном насилии.

В МИД России прокомментировали скандал вокруг американской знаменитости. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уверена, что все правонарушения со стороны рэпера Комбса говорят о целой системе.

По мнению российского дипломата, P. Diddy, его друзья и множество других людей шоу-бизнеса замешаны в выстроенной десятилетиями системе привлечения людей в сексуальную торговлю, сексуальное насилие над людьми. Все это, по словам Захаровой, говорит о системном характере криминальной жизни звезд США.

#сша #скандал #рэпер #звезды шоу-бизнеса #рэпер P. Diddy
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