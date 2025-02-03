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Polskie Radio 24: в Польше упал российский метеорологический зонд

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели находку и обезопасили ее.
Владимир Рубанов 2025-02-03 02:34:59
© Фото: NASA Keystone Press Agency Globallookpress

Метеорологический воздушный шар с надписями на кириллице нашли в городе Тренкусек Варминско-Мазурского воеводства, сообщило Polskie Radio 24.

Метеозонд мог прилететь из России, говорится в сообщении. Тренкусек находится примерно в 70 километрах от границы с Калининградской областью.

Полицейские получили сообщение от прохожего, гулявшего в лесу, рассказала пресс-секретарь Главного управления полиции в Ольштыне. Этот человек нашел останки предмета, похожего на метеозонд.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели находку и обезопасили ее. Полицейские выясняют, что это такое и почему эта вещь оказалась на польской территории.

Метеозонды и раньше находили в приграничных районах Польши, сообщает агентство PAP. Фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения обнаружили, в частности, прошлым летом вблизи военной части на северо-востоке страны.

 

#Польша #граница #Калининградская область #полиция #Воздушный шар #метеозонд
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