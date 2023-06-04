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RMF: недалеко от военной части в Польше нашли обрывки аэростата неизвестного происхождения

Анна Касаткина
00:28 04.06.2023
Радиолокационные системы не зафиксировали вхождение аэростата в воздушное пространство Польши, сообщает радиостанция.
RMF: недалеко от военной части в Польше нашли обрывки аэростата неизвестного происхождения
© Фото: Johan Nilsson Keystone Press Agency Globallookpress
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Вблизи военной части на северо-востоке Польши обнаружены фрагменты воздушного шара неизвестного происхождения. Об этом сообщает радио RMF.

Обрывки нашли рано утром в местности Калишки в Варминьско-Мазурском воеводстве на кукурузном поле. В нескольких километрах от места находки расположены большая военная часть и полигон.

Как уточняет радиостанция, нельзя исключить, что аэростат занимался разведкой, предварительные данные указывают именно на это. Так, в оперативном командовании ВС Польши RMF сообщили, что радиолокационные системы не зафиксировали нарушения аэростатом воздушного пространства страны. Нашедший фрагменты фермер также рассказал, что под куполом воздушного шара находился пенопластовый ящик и антенна, на самом же шаре можно было прочесть надписи на кириллице.

В то же время существует версия, что воздушный шар был метеозондом. Военные забрали фрагменты шара для дальнейшего изучения, отмечает радиостанция.

Подобное происходит в Польше не впервые. Несколько дней назад военные искали зафиксированный в воздушном пространстве объект, прилетевший со стороны Белоруссии.

Ранее американские ВВС сбили китайский метеозонд у берегов штата Южная Каролина. Аэростат летал над стратегическими объектами США, но власти долго не решались его остановить. NBC News сообщало, что шар мог собрать данные с нескольких военных площадок и передать их заинтересованной стороне в онлайн-режиме.

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