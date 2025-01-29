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В первые дни февраля в Москву вернется зимняя погода

Местами столбик термометра ночью опустится до -7 градусов.
Сергей Лебедев 2025-01-29 12:17:45
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В начале февраля в Москву вернется зимняя погода со снегом и небольшими морозами. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам специалиста, в первые дни наступающего месяца местами столбик термометра ночью будет опускаться до -7 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -1.

«К 5 февраля высота снежного покрова опять вернется к пяти сантиметрам, максимум - 10», - подчеркнул Александр Шувалов.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале прогнозируется лишь один-два эпизода, когда температура понизится до двузначных отрицательных значений.

#Москва #в стране и мире #Погода #похолодание #мороз
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