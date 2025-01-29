В первые дни февраля в Москву вернется зимняя погода

В начале февраля в Москву вернется зимняя погода со снегом и небольшими морозами. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» рассказал синоптик Александр Шувалов.

По словам специалиста, в первые дни наступающего месяца местами столбик термометра ночью будет опускаться до -7 градусов. Днем воздух прогреется лишь до -1.

«К 5 февраля высота снежного покрова опять вернется к пяти сантиметрам, максимум - 10», - подчеркнул Александр Шувалов.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в феврале прогнозируется лишь один-два эпизода, когда температура понизится до двузначных отрицательных значений.